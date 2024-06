So nutzt der Skorpion den Sommer am besten

Im Sommer nehmen wir unsere Gefühle und Emotionen oft sehr intensiv wahr. Das ist ein Phänomen, das Ihnen nur zu bekannt vorkommt, lieber Skorpion. Ihre leidenschaftliche und tiefgründige Art wird durch die Sonnenstrahlen mit neuer Energie aufgeladen. Vor allem in Sachen Liebe stürzen sich Skorpione im Sommer gern in neue Abenteuer. Das kann im Rahmen eines neuen Kennenlernens sein oder aber auch, indem sich eine bestehende Beziehung anfühlt, als wären Sie wieder frisch verliebt.

Schwierig wird es für Sie nur, wenn Sie Ihre*n Partner*in jetzt plötzlich mit anderen teilen müssen. Im Sommer kommt es seltener vor, dass man sich zu zweit auf die Couch kuschelt. Stattdessen ist man unter Leuten und gemeinsam unterwegs. Hier kann Ihre Eifersucht Ihnen im Weg stehen. Auch wenn Sie in keiner festen Partnerschaft sind, kommt es schon sehr schnell dazu, dass Sie Ihren Schwarm am liebsten nur für sich haben wollen. Diese negativen Gefühle sind schade, denn am Ende können auch Sie Ihre Sommererlebnisse dadurch weniger genießen!

Ihr Tipp für den Sommer:

Nutzen Sie den Sommer vor allem, um sich noch mal ganz frisch in sich selbst zu verlieben. Sie sind der wichtigste und tollste Mensch in Ihrem Leben und die leidenschaftlichste und intensivste Beziehung sollten Sie mit sich selbst führen. Ihre schönsten Sommer-Dates planen und erleben Sie vor allem ganz allein für sich. Da müssen Sie auch nicht eifersüchtig oder ähnliches sein. Auf sich selbst kann man sich schließlich immer verlassen.

Lesen Sie mehr über Ihren Sommer im großen Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Skorpion von Juni bis September