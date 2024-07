Das große Familienhoroskop 2024 für das Sternzeichen Jungfrau: Sie nehmen die Dinge in die Hand

Das Jahr 2024 ist für Sie als Jungfrau eine Zeit des Wachstums und der Selbstverbesserung. Mit Ihrem scharfen Verstand und Ihrer Liebe zum Detail finden Sie in diesem Jahr viele Möglichkeiten, Ihr eigenes Leben und das Ihrer Liebsten zu bereichern. In der Familie wird von Ihnen erwartet, dass Sie eine Rolle als Fürsorger einnehmen. Diese Rolle liegt Ihnen, denn Sie spüren, was andere brauchen. Es ist ein Jahr, in dem vor allem die Gesundheit der Familie im Mittelpunkt steht.

Familienmantra: „Mit klarer Vision und sorgfältiger Hand erschaffe ich ein harmonisches und gesundes Leben für mich und meine Liebsten.“

Liebe und Versöhnung: Ende August bis Mitte September

Geld und Finanzen: Mitte bis Ende Oktober

Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Jungfrau