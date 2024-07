Das große Familienhoroskop 2024 für das Sternzeichen Löwe: Neue Entwicklungen stehen an

Das Jahr 2024 für Löwen steht ganz im Zeichen von Kreativität und persönlicher Entwicklung. Als leidenschaftliche Persönlichkeit finden Sie in diesem Jahr zahlreiche Gelegenheiten, zu strahlen und die Führung in der Familie zu übernehmen. Dort werden Sie eine zentrale Rolle spielen, indem Sie Schutz und Inspiration bieten. Es ist eine Zeit, in der Bindungen durch gemeinsame kreative Projekte gestärkt werden können. Löwen können ihre Liebsten noch stärker ermutigen, ihre eigenen Talente zu fördern.

Familienmantra: „Mit strahlender Kraft und großem Herzen führe ich mich und meine Lieben zu Glück und Erfolg.“

Liebe und Versöhnung: Ende Juli bis Mitte August

Geld und Finanzen: Ende August bis Mitte September

Glückstage: Ende Dezember bis Anfang Januar

Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Löwe