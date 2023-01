Das große Geld-Horoskop ab 30.01.2023: Diese 4 Sterne beschützen jetzt Ihr Geld!

Jetzt gibt es guten Nachrichten: Sonne und Mars hellen unsere Stimmung auf. Sie geben uns das sichere Gefühl: Wir kriegen das mit dem Geld schon hin! Und sollten dann noch ein paar Geldängste übrig bleiben: Merkur und Uranus werden uns auch davon befreien!

Sonne-Mars-Trigon: Erfolg ist in Sicht

Am Montag, 30.01.2023, stehen Mars und Sonne in einem leuchtenden Trigon zueinander. Die Sonne steht in der Astrologie für unsere Persönlichkeit und für unser Selbst. Sie verkörpert unsere Fähigkeit, die Welt nach unseren Vorstellungen und Bedürfnissen zu gestalten. Man sagt: „Die Sonne bringt es an den Tag“. Das bedeutet, dass sichtbar wird, was zuvor nur in unseren Gedanken existiert hat. Jetzt ist es Zeit, diesen Gedanken Form zu geben. Mars unterstützt die Sonne dabei mit seiner Durchsetzungskraft. Der rote Planet verleiht der Schöpferkraft der Sonne noch mehr Energie. Das, was wir uns vorgenommen haben, lässt sich nun besonders leicht verwirklichen. Ein guter Augenblick also endlich, etwas wahr werden zu lassen, das vielleicht schon lange in unseren Köpfen herumgeistert.

Die Power des Mars kann manchmal auch zu überschießenden Reaktionen führen. Doch weil die beiden Planeten (die Sonne zählt aus astrologischer Sicht auch zu den Planeten) in einem günstigen Winkel zueinanderstehen, holen sie nur das Beste aus sich selbst und anderen heraus. Es ergibt sich eine Beschleunigung, die wir wunderbar nutzen können, um etwas voranzubringen, was schon lange in den Startlöchern stand, wozu uns aber bislang die Gelegenheit oder der Mut fehlte, es in Angriff zu nehmen. Jetzt besitzen wir genügend Selbstvertrauen, es zu schaffen. Was auch immer wir anpacken, es hat beste Aussichten auf Erfolg. Vor allen Dingen, wenn es um die Themen Geld und Finanzen geht.

Neue Erkenntnisse durch das zweite Trigon: Merkur und Uranus

Gleichzeitig mit diesem positiven Energiekick bildet sich ein zweites Trigon am Himmel, und zwar zwischen Merkur und Uranus. Merkur beherrscht Themen wie Kommunikation und die Kraft unserer Gedanken. Aber auch alles, was mit Handel und damit mit Geld und Wohlstand zu tun hat. Er liefert uns das Gespür für gute Gelegenheiten, wenn es darum geht, unsere Finanzen auf Vordermann zu bringen. Da zugleich Uranus für uns arbeitet, stellen sich Ideen von nahezu genialer Qualität ein! Probleme, über die wir schon lange gebrütet haben, ohne auf einen grünen Zweig gekommen zu sein, lassen förmlich über Nacht lösen.

Die Ideen, die wir jetzt entwickeln, haben das Potenzial, unter so manches belastende Thema endlich einen Schlussstrich zu ziehen. Wir werden uns vielleicht sogar sagen: Warum ist mir das nicht schon früher eingefallen? Es kann gut sein, dass sich genau jetzt die fehlenden Teile eines Puzzles zeigen, auf die wir schon lange gewartet haben. Worüber wir bislang vergeblich gegrübelt haben, erscheint nun sonnenklar. Der Blitz der Erkenntnis kann uns dabei wie aus heiterem Himmel treffen. Daher ist es wichtig, bereit zu sein, sich auf einzustellen!

Geben Sie Acht auf die kosmischen Impulse für ein gelungenes Jahr!

Möglicherweise treffen Sie auch auf einen Menschen, der Ihnen die entscheidende Information liefert. Daher sollten Sie in diesen Tagen die Augen offen halten. Der entscheidende Hinweis auf mehr Glück und Wohlstand könnte aus einer Richtung kommen, an die Sie nicht gedacht haben. Also Augen auf – und umarmen Sie jede Chance, die sich Ihnen bietet, auch wenn es auf den ersten Blick seltsam oder gar bizarr erscheint. Uranus fordert Sie dazu auf, bisherige Gedankenmuster und Strategien über Bord zu werfen. Doch weil Merkur und der Planet der Überraschungen in einem positiven Aspekt zueinander stehen, wird es Ihnen eher wie Schuppen von den Augen fallen und Sie werden innerlich laut: „Ja!“ rufen. Zweifel zerstreuen sich von selbst.

Wenn Sie diese kosmischen Impulse aufgreifen, können sie die Basis für einen nachhaltigen und sehr erfolgreichen Kurs in Sachen Geld und Finanzen für Sie werden. Sonne und Mars geben Ihnen den Mut, auch die verrückten Ideen, die Ihnen Merkur und Uranus zuflüstern, in die Tat umzusetzen. Es können Ideen sein, die Ihnen im Laufe des Jahres endlich den lang ersehnten Aufschwung bringen. Vertrauen Sie daher diesen vier Planeten, denn Sie befreien Sie von allem, was Sie bislang davon abgehalten hat, ein positives Bewusstsein für Geld aufzubauen. So öffnen sich Kanäle in Ihrem Bewusstsein, durch die sich der Wohlstand, den Sie verdient haben, endlich manifestieren kann.

Lesen Sie im Folgenden Ihr persönliches Geld-Horoskop.

