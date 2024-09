Herbsttypologie: So machen Widder das Beste aus der goldenen Jahreszeit!

Nun ist er da, der Herbst! Eine Jahreszeit, in der Widder-Geborene sich meist nicht so natürlich wohlfühlen wie beispielsweise im milden Frühling. Aber auch aus der goldenen Jahreszeit können Sie das Beste machen, wenn Sie sich auf die positiven Aspekte konzentrieren. Für Widder ist das vor allem der Fall, wenn sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Widder lieben es, Kunst zu schaffen! Wie gut, dass jetzt im Herbst bald das Fest ansteht, das Ihnen Raum für all diese wundervollen Hobbies lässt. Zu Halloween blühen Widder auf und machen die Spooky-Season so zu Ihrer ganz besonderen Zeit der künstlerischen Selbstverwirklichung.

Was Widdern am Herbst gar nicht gefällt, ist dass nun Ruhe einkehrt, es eigentlich an der Zeit ist, sich und das Jahr zu reflektieren und sich mit seinem Innersten auseinanderzusetzen. Das energische Feuerzeichen möchte lieber mit dem Kopf durch die Wand und wünscht sich schnell den Sommertrubel zurück! Dabei ist es so schade, wenn wir diese kostbare Zeit nicht nutzen.

Ihr Tipp für den Herbst:

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Widder sich bewusst auf den Herbst einlassen. Finden Sie eine emotionale Balance und haben Sie keine Angst vor Ruhe, Achtsamkeit und Stille. Oft ist es eine Einstellungssache, ob wir eine gute Zeit haben oder nicht. Das Herbst-Mantra von Widdern sollte daher lauten: "Ich nutze die Chancen, die der Herbst für mich bereithält!"