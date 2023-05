Teil 12 unserer großen Venus-Horoskop-Serie: So finden Sie Ihr Liebes-Glück!

Im 12. und letzten Teil der großen Venus-Horoskop-Serie heißt es jetzt: Mit der Venus im Schützen trifft Sie der Liebes-Pfeil.

Bei unserem großen Venus-Projekt nutzen wir die kosmische Energie der Venus, um unser Liebes-Glück zu finden. Dabei folgen wir der Venus auf den zwölf Stationen, die der Liebesplanet im Tierkreis durchläuft.

Am 2. November ist es soweit: Venus verlässt das Zeichen des Skorpion und tritt in den Schützen ein. Unsere Reise mit dem Planeten der Liebe begann im Steinbock . Dort fanden wir zunächst etwas über unsere Bedürfnisse in Partnerschaften heraus.

Dann begleiteten wir die Venus durch den Tierkreis und mit jedem Zeichenwechsel schlugen wir ein neues Kapitel unseres Experimentes auf, lernten neue Facetten unserer Fähigkeit zu Beziehungen kennen. Wir nahmen Kontakt auf mit inneren Kraftquellen und machten uns bewusst, was wir von uns selbst und von einem idealen Partner erwarten. Und wir gingen erste Schritte in die Welt hinaus, um Neues auszuprobieren.

Jetzt stehen wir mit Venus im Zeichen Schütze, dem Zeichen der Expansion, der Ausdehnung unsere Persönlichkeit. Es wird Zeit, dass das, was wir über uns erfahren haben, seinen Weg aus unserem Herzen in die Welt findet. Wie der Schütze seinen Bogen spannt und seinen Pfeil in das Universum hinaus schickt, so senden wir Pfeile der Liebe aus unserem Herzen, auf dass sie diejenigen treffen mögen, die es gut mit uns meinen und die einen Platz in unserem Herzen bekommen sollen.

