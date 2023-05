Jupiters Glücks-Horoskop für die Waage

Als Waage gehören Sie sicherlich zu den Zeichen im Tierkreis, die gerne mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Weil Jupiter im Luftzeichen Wassermann steht, verleiht er auch Ihnen Flügel. Sie werden merken: Was auch immer Sie vorhaben, es geht oft wider Erwarten ganz leicht. Ideal also, um endlich Themen anzugehen, die Sie schon länger vor sich hergeschoben haben. Das Glück spielt Ihnen in die Karten. Wichtig ist nur, dass Sie Ihren Worten auch Taten folgen lassen. Optimismus alleine reicht nicht aus – Sie müssen schon Schritte unternehmen, um das, was Sie erreichen wollen, wirklich werden zu lassen.

Ihre Jupiter-Glücksbotschaft: Ich folge meinem guten Gefühl und packe mein Glück beim Schopfe.

