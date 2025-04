Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Mit Jupiter bis Juni noch in Ihrem Zeichen stehen Sie in diesem Frühling in der ersten Reihe, wenn es um neue Chancen geht! Egal, ob beruflich, finanziell oder in der Liebe – das Universum öffnet Ihnen Türen, Sie müssen nur hindurchgehen. Ihr Herrscher Merkur lässt Sie nun glasklar erkennen, wo sich finanzielle Möglichkeiten verbergen. Falls Sie eine wichtige Verhandlung führen müssen, ist diese Woche perfekt, um Nägel mit Köpfen zu machen. Allerdings warnt Neptun Sie vor Täuschungen, wenn es um finanzielle Versprechen geht. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. In der Liebe sorgen die Konstellationen des Osterwochenendes für aufregende Begegnungen – Sie könnten sich am Sonntag sogar unerwartet verlieben!

Ihr Glücksmantra:

"Ich nutze meine Chancen mit klarem Verstand und offenem Herzen."