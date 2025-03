Das Frühlingshoroskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Seit letztem Sommer, lieber Zwilling, reist der gut gelaunte Glücksplanet Jupiter durch Ihr Zeichen und inspiriert Sie mit einer Vielfalt an Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung – und das bleibt noch so bis zur Jahresmitte. Mit dem Eintritt Ihres Herrschers Merkur in den dynamischen Widder ab Montag nimmt dieser Prozess jetzt richtig Fahrt auf. Besonders in Liebesdingen bringt diese Konstellation unerwarteten Schwung und spannende Wendungen. Flirt und gute Laune liegen in der Luft. Bleiben Sie flexibel und offen, denn der Frühlingsanfang fordert Ihre Anpassungsfähigkeit, um die vielen neuen Chancen optimal zu nutzen.

Ihr Frühlingsmantra:

„Ich bleibe achtsam im Hier und Jetzt und nehme die Chancen wahr, die mir das Leben bietet.“