Das große Osterhoroskop 2025: Sternzeichen Krebs

Diese Woche, lieber Krebs, ist perfekt, um sich auf das zu fokussieren, was Ihnen wirklich wichtig ist. Mars in Ihrem Zeichen verleiht Ihnen bis zu seinem Wechsel am Freitag Stärke und Entschlossenheit, während Venus in den Fischen Ihr Liebesleben aufblühen lässt. Falls es in einer Beziehung Unklarheiten gab, hilft Ihnen Neptun, nun genau zu spüren, was Ihr Gegenüber fühlt. Beruflich und finanziell bietet Merkur Ihnen die Möglichkeit, smarte Entscheidungen zu treffen – besonders, wenn Sie sich bisher Sorgen gemacht haben. Der Sonntag wird besonders intensiv: Eine unerwartete Begegnung oder eine überraschende Wende in der Liebe steht an. Lassen Sie sich ruhig auf das Abenteuer ein.

Ihr Glücksmantra:

"Ich vertraue meiner Intuition und lasse mich von der Liebe überraschen."