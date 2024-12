Das große Silvester-Horoskop 2024: Sternzeichen Stier

Der Neumond im Steinbock öffnet Ihnen, lieber Stier, die Chance, Klarheit über Ihre Prioritäten zu gewinnen und sich neu auszurichten. In der Liebe inspiriert Venus in den Fischen Sie, alte Muster zu überdenken und sich emotional auf das einzulassen, was wirklich zählt. Auch finanziell ist jetzt der Moment, um langfristig zu planen und herauszufinden, wie Sie Stabilität mit kreativen Ideen verbinden können. Ihre guten Vorsätze für das neue Jahr könnten darin bestehen, mutig die ersten Schritte in Richtung Ihrer Wünsche zu gehen. Ihr Glück liegt in der Entschlossenheit, aus innerer Stärke zu handeln und sich selbst treu zu bleiben.

Ihr Silvester-Mantra:

„Ich lasse los, was mich zurückhält, und vertraue auf die Fülle des Lebens.“