Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Stier

Sie gehen gewissenhaft mit Gelddingen um, lieber Stier. Auch in den nächsten Monaten sind Sie gut beraten, nicht dem allgemeinen Trend des schnelllebigen Zockens zu folgen, sondern auf konservative Anlagen und solide Werte zu setzen.

Wichtige Finanzentscheidungen haben Sie wahrscheinlich bereits getroffen, doch die Zeit vom 15. August bis zum 26. September bietet Ihnen eine exzellente Gelegenheit, diese Entscheidungen noch einmal nach zu justieren. Dann durchreist Merkur die kluge Jungfrau. Weniger günstig ist die Zeit des rückläufigen Merkurs vom 5. bis zum 28. August. Am besten halten Sie an Ihren bestehenden Plänen fest und setzen weiterhin auf langfristige Absicherung. Eine größere Investition in Ihre berufliche Weiterbildung könnte sich in dieser Zeit besonders auszahlen.

Ihre besten Geldtermine:

26. Juni

27. Juni

30. Juni

27. Juli

3. August

29. August

9. September

17. September

26. September

