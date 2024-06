Das große Sommer-Geld-Horoskop 2024: Die besten Geldtage für das Sternzeichen Zwillinge

Die letzten Jahre, lieber Zwilling, haben Ihnen die eine oder andere Herausforderung beschert. Projekte, die Sie geplant hatten, ließen sich nicht realisieren, und bewährte Methoden der Geldbeschaffung stießen an ihre Grenzen. Doch nun wendet sich das Blatt!

Jupiter und Merkur in Ihrem Zeichen bescheren Ihnen den lang ersehnten Erfolg. Alles, was Sie bis zum 17. Juni aussäen, wird im Laufe des nächsten Jahres zu reicher Ernte führen. Doch Vorsicht: Vom 5. bis 28. August sollten Sie nichts riskieren. Dann durchreist Merkur im Rückwärtsgang den stolzen Löwen und könnte auch Ihr Zeichen beeinträchtigen. Nutzen Sie also die günstigen Konstellationen vor diesem Zeitraum und treffen Sie vorsichtige Entscheidungen, wenn die astrologischen Bedingungen weniger günstig sind.

Ihre besten Geldtermine:

11.Juni

14.Juni

8. Juli

13.Juli

2. August

29. August

27. September

30.September

