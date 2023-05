Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Löwe

Machen Sie mal wirklich, was nur Sie selbst sich wünschen. Keine faulen Kompromisse. Was erwartet mich? Viel Spaß, jede Menge Abwechslung und beeindruckende Erfahrungen. Wo fühle ich mich wohl? In der Nähe einer großen Stadt mit Kunst, Kultur. Und vor allem tolle, chice Geschäfte. Das brauchen Sie wie viel Sonne. Wie wird es als Single ? Besser als zu zweit. Sie haben so tolle Chancen. Mit wem wird es am schönsten? Natürlich mit einem Verehrer, der Sie anhimmelt, was passieren wird. Wie wird es mit dem Partner? Der himmelt Sie an. Wie so viele andere, bei Ihrer Ausstrahlung. Wie wird mein innerer Urlaub ? Konzentrieren Sie sich auf sich selbst. Lernen Sie, wie einmalig und großartig Sie selbst sind, was Sie scheinbar vergessen haben.

Was ist die beste Urlaubszeit? Topp: vom 6. bis 30. September. Weniger: 16. bis 31. August.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Löwe!