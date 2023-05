Das große Urlaubshoroskop 2012 für das Sternzeichen Krebs

Sie haben diesen Urlaub wirklich verdient. Es gab viel Stress, Ärger im Beruf und jetzt nichts wie weg, weit weg. Was erwartet mich? Kraft in der Natur tanken, viele neue Bekanntschaften machen, die auch Ihr Leben danach bereichern werden. Wo fühle ich mich wohl? An einem See in den Bergen. Über Sommerwiesen, Felder, durch Wälder wandern. Wie wird es als Single? Diesmal könnte aus dem Urlaubsflirt tatsächlich etwas ziemlich Ernsthaftes werden. Mit wem wird es am schönsten? Mit dem Partner oder der neuen Eroberung. Sie sind ganz auf Liebe eingestellt. Wie wird es mit dem Partner? Er wird Ihre Zärtlichkeit genießen. Wie wird mein innerer Urlaub? Umarmen Sie einen Baum. Noch nie gemacht? Versuchen Sie es doch einmal.

Was ist die beste Urlaubszeit? Empfehlenswert 7. bis 31. August. Weniger: 17. bis Ende September.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Krebs!