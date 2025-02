Das große Valentinstag-Horoskop 2025: Sternzeichen Jungfrau

Die verträumte Fische-Energie, die Ihr Herrscher Merkur ab Freitag mystisch entfacht, wird auch Ihr Herz, liebe Jungfrau, auf ganz besondere Weise berühren. Ihre sonst so nüchterne und praktische Natur spürt plötzlich eine neue Offenheit, sich ganz auf die Magie der Liebe einzulassen. Erlauben Sie sich am Valentinstag, neue Seiten an sich zu entdecken und bestehende oder sich gerade entwickelnde Beziehungen mit Hingabe und Vertrauen zu erleben. Widerstehen Sie dem Impuls, sich zurückzuziehen – mutige Offenheit wird reich belohnt. Merkur schenkt Ihnen wundervolle Begegnungen und lässt bestehende Verbindungen in neuem Glanz erstrahlen.

Ihr Liebesmantra:

„Ich öffne mein Herz für die Liebe und lasse mich von ihrer Magie tragen.“