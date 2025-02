Das große Valentinstag-Horoskop 2025: Sternzeichen Löwe

Ihr Streben nach Leichtigkeit, lieber Löwe, steht diese Woche im harmonischen Einklang mit den Sternen. Der feurige Vollmond in Ihrem Zeichen am Mittwoch schenkt Ihnen die Kraft, Ihre Gefühle mutig auszudrücken und neue Klarheit über Ihre Herzenswünsche zu gewinnen. Die Widder-Venus inspiriert Sie, in Ihren Beziehungen eine perfekte Balance zwischen Leidenschaft und Verbindlichkeit zu finden. Merkur in den Fischen lädt Sie ein, alte Glaubensmuster loszulassen, die Sie daran hindern, Ihr volles Beziehungspotenzial zu entfalten. Seien Sie mutig und sprechen Sie Ihre Wünsche aus – die richtige Person weiß Ihre Offenheit zu schätzen.

Ihr Liebesmantra:

„Ich zeige mein Herz mit Stolz und lasse Liebe voller Tiefe und Leidenschaft in mein Leben.“