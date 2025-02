Das große Valentinstag-Horoskop 2025: Sternzeichen Waage

Jede Form von Beziehung ist für Sie, liebe Waage, ein zentraler Bestandteil Ihres Lebens. Doch diese Woche erinnert Sie daran, wie wichtig es ist, auch sich selbst in den Fokus zu rücken und liebevoll in den Arm zu nehmen. Ihre Herrscherin Venus im feurigen Widder bringt derweil neue Energie in Ihr Liebesleben und macht Sie strahlend und anziehend. Unterstützt von Merkur in den Fischen ist der Valentinstag der ideale Moment, um mutig Ihre Wünsche und Gefühle bei einem heißen Date auszusprechen. Ihr Charme und Ihre Offenheit ziehen die richtigen Menschen an und lassen bestehende Beziehungen in neuem Licht erstrahlen.

Ihr Liebesmantra:

„Ich öffne mein Herz für wahrhaftige Begegnungen und vertraue der Kraft meiner Liebe.“