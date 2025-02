Das große Valentinstag-Horoskop 2025: Sternzeichen Skorpion

Lieber Skorpion, Ihre Hingabe an die Liebe ist wirklich bewundernswert, doch manchmal verlieren Sie sich zu sehr in einer Partnerschaft, ohne dass es Ihnen guttut. Diese Woche hilft Ihnen Merkur in den einfühlsamen Fischen dabei, Ihre wahrhaftigen Bedürfnisse klarer zu erkennen und für sich einzustehen. Mars im fürsorglichen Krebs unterstützt Sie dabei, Ihre Bindungen zu hinterfragen und loszulassen, was Sie nicht erfüllt. Die Venus im Widder schenkt Ihnen zudem den Mut, schwierige Gespräche zu führen und Ihre Wahrheit auszusprechen. Dies könnte eine wichtige Wende in Ihrem Liebesleben bedeuten und Ihnen den Weg zu tiefer, erfüllender Liebe ebnen.

Ihr Liebesmantra:

„Ich finde Stärke in der Klarheit meiner Gefühle.“