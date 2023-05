So bleibt der Fisch mithilfe seines Sternzeichens gesund

Verletzungen und Erkrankungen an den Füßen sind für einen Fische-Menschen immer ein Zeichen, seinem Naturell untreu geworden zu sein. Entweder man strebt zu sehr den „Landweg“ an, ist ehrgeizig, denkt materialistisch, sucht Erfolg und Ruhm. Oder man ist dem anderen Extrem verfallen, „schwimmt“ zu sehr im Wasser und „sieht“ kein „Land“ mehr. Wer an den Füßen erkrankt, einen Unfall hat, sich dort eine Entzündung zuzieht oder eine Hauterkrankung bekommt, wird daran erinnert, dass seine Füße ein heiliges „Werkzeug“ sind.

An ihnen offenbart sich die Widersprüchlichkeit des Lebens: auf der Erde sein – ohne sich wirklich darauf festzusetzen. Fußverletzungen, insbesondere Ausschläge, Allergien und Verhärtungen, sind daher auch eine Aufforderung, sich wieder mehr den Füßen zu widmen – und sich so in Demut zu üben. Fische-Menschen neigen zu Asthma, Allergien Heuschnupfen und fiebrigen Erkrankungen. Diese Symptome sind ein Zeichen, dass ihnen etwas zu viel geworden ist, sie sich nicht mehr anders schützen können als durch Krankheit.

Ihr Abwehrsystem ist so labil, so empfindlich, dass sie sich nicht mehr genügend abgrenzen können. Das kann darauf beruhen, dass man unter Bedingungen leben muss, die der „Fischeseele“ tatsächlich keinen Raum mehr lassen, sie überfordern, sie bedrängen. Wenn jemand mit diesem Naturell in einem Büro arbeiten muss, in dem auf engstem Raum zehn und mehr Mitarbeiter sind, dann sind eine Allergie oder Asthma eine völlig verständliche Reaktion.

Allergien, Asthma und fiebrige Reaktionen sind bei Fischen immer eine Aufforderung, ihr Leben zu überdenken und nach Alternativen zu suchen. Als Fisch braucht man einen größeren Freiraum als andere. Mit diesem Sternzeichen ist man nicht für jede Tätigkeit, für jede Umgebung geschaffen. Alkoholismus Fische sind „Weltenflüchter“. Insofern neigen Menschen mit diesem Naturell auch zum Alkoholismus. Im Rausch oder seinen Vorboten, dem Schwips und der beschwingten Daseinsfreude nach einem Glas Wein finden sie zu sich.