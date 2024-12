Das große Weihnachtshoroskop 2024: Sternzeichen Schütze

Dieser fröhliche Waage-Mond lädt Sie, lieber Schütze, dazu ein, die Hektik Ihrer Geburtstagszeit hinter sich zu lassen und im Kreis Ihrer Liebsten Ruhe und Harmonie zu finden. Die heitere Venus im Wassermann weckt Ihren Optimismus und gibt Ihnen das Gefühl, frei von Lasten zu sein, auch in Ihren Beziehungen. Sie spüren, dass die Liebe fließen kann, ohne Grenzen oder Verpflichtungen, und das schenkt Ihnen eine tiefe Zufriedenheit. Nun ist der Moment gekommen, innezuhalten und einfach zu genießen, ohne an Morgen zu denken. Lassen Sie diese Leichtigkeit in Ihre festlichen Tage einfließen und genießen Sie die Freude des Zusammenseins.

Ihr weihnachtliches Liebesmantra lautet:

„Ich genieße die Freiheit der Liebe und lasse mein Herz erstrahlen.“