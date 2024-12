Das große Winterhoroskop 2024: Sternzeichen Stier

Jetzt wird Ihnen wieder mal deutlich, was Ihnen in Partnerschaften wichtig ist: Aufrichtigkeit, Treue und Sinnlichkeit. Damit hängen Sie die Beziehungslatte natürlich mächtig hoch. Dennoch haben Sie diesen Winter die Chance sich diesen Traum zu erfüllen, vor allem in der Zeit vom 01.01. bis 18.01. und vom 010.2. bis 03.02. Nicht nur Venus, auch der tapfere Mars verlangen von Ihnen sich nicht länger mit Träumereien zufriedenzugeben. Jetzt ist die Zeit, nach den Sternen zu greifen. Erklären Sie sich der Person, die Ihr Herz höherschlagen lässt.

Lesen Sie auch: Das Liebeshoroskop 2025 für das Sternzeichen Stier