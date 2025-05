Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Fische

Der Hexenmond öffnet in Ihnen ein weites Tor, liebe Fische, durch das Einsichten und Erinnerungen fließen können. Sie spüren mehr als sonst – nicht nur für sich, sondern auch für andere. Ihre Magie liegt in der Fähigkeit, Dinge zu verstehen, bevor sie ausgesprochen werden. Vielleicht kommt ein altes Thema zurück, um in einem neuen Licht gesehen zu werden. Oder ein innerer Ruf wird wieder hörbar, der Sie zu etwas Größerem führt. Ihr Talent ist es, Weisheit intuitiv zu empfangen – Sie brauchen keine Theorie, nur Vertrauen in das, was sich zeigt. Diese Woche bringt Ihnen Erkenntnis, die nicht gesucht werden muss. Sie ist einfach da.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich empfange, was mich weiterträgt – und lasse los, was nicht mehr stimmt."