Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Steinbock

Lieber Steinbock, der Hexenmond richtet den Blick auf Ihre Netzwerke, auf Ihre Ideale – und darauf, was davon noch zu Ihnen passt. Vielleicht merken Sie, dass ein Teil Ihres Weges zu eng geworden ist oder dass sich eine neue Vision zeigt. Ihre Magie liegt in der stillen Konsequenz, mit der Sie loslassen können, was nicht mehr zu Ihnen gehört. Genau dort entsteht Raum für neue, echte Verbundenheit. Seien Sie offen für Begegnungen, die nicht laut sind, aber tief. Ihr Talent besteht darin, tragfähige, integere Verbindungen zu schaffen. Und genau das bringt Sie in dieser Woche weiter, als jeder Plan. Was jetzt wächst, hat Bestand.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich öffne mich für echte Gemeinschaft – und folge meiner inneren Klarheit."