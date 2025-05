Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Wassermann

Sie merken es wohl schon, lieber Wassermann: Dieser Hexenmond stellt Ihre äußere Rolle in Frage – nicht, um Sie zu destabilisieren, sondern um Sie zu sich selbst zurückzuführen. Es geht um Beruf, Wirkung, Verantwortung – aber vor allem darum, ob das, was Sie tun, mit Ihrem innersten Wesen übereinstimmt. Ihre Magie liegt in der Authentizität, mit der Sie Systeme verändern, indem Sie einfach Sie selbst sind. Vielleicht erkennen Sie, dass Erfolg nichts mit Anerkennung, sondern mit innerer Ausrichtung zu tun hat. Ihr Talent besteht darin, neue Wege zu denken – und auch zu gehen. Was jetzt als Unsicherheit erscheint, ist in Wahrheit ein Ruf zu mehr Wahrhaftigkeit. Folgen Sie ihm.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich wirke, indem ich mir selbst treu bleibe."