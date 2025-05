Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Der Vollmond verzaubert Sie und weckt Ihre Magie

Der astrologische Rahmen dieser Woche verstärkt diese besondere Wirkung: Die Sonne steht auf den letzten Graden des Stiers, einer Position, die erdet, stabilisiert – und gleichzeitig bereit ist, loszulassen. Venus kehrt an exakt die Position im Widder zurück, an der sie zu Beginn ihrer Rückläufigkeit am 2. März stand. Das bedeutet: Alte Liebesfragen, emotionale Themen, sogar Bindungsmuster könnten jetzt in neuer Klarheit erscheinen – bereit, geheilt oder verwandelt zu werden.

Doch wie bei jedem magischen Moment braucht es auch Achtsamkeit: Der Montag ist zusätzlich geprägt durch ein Merkur-Pluto-Quadrat – eine Konstellation, die Eifersucht, Misstrauen oder Machtspiele hervorrufen kann. Vielleicht brodelt es in einer Beziehung. Vielleicht entdecken Sie dunkle Gedanken in sich selbst, die Sie erschrecken. Doch genau diese Schatten sind es, die der Hexen-Mond beleuchten will. Und nur, was erkannt wird, kann auch verwandelt werden.

Auch das Wochenende bringt kritische Spannung mit sich: Merkur steht am Sonntag in Spannung zu Mars. Plötzliche Konflikte – besonders rund ums Thema Geld, Besitz oder Selbstwert - brechen sich Bahn. Doch auch das gehört zur Magie dieser Tage: Sie spüren, wo Sie sich verraten fühlen, wo Grenzen überschritten werden – und wo es an der Zeit ist, für sich selbst einzustehen.

Auch interessant: Rückläufiger Merkur 2025: Die Daten und astrologische Bedeutung!