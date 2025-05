Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Krebs

Lieber Krebs, Ihr Herz ist in dieser Woche besonders weit offen – für Impulse, Erinnerungen, für schöpferische Kraft. Der Hexenmond weckt Ihre Kreativität und erinnert Sie daran, dass Ihre Lebendigkeit nicht von außen kommt, sondern aus Ihrem Innersten. Vielleicht verspüren Sie den Wunsch, sich auszudrücken – durch Worte, Farben, Musik oder einfach durch echte Emotion. Ihre Magie zeigt sich, wo Sie sich trauen, zu fühlen – auch ohne Zweck, ohne Ergebnis. In der Tiefe Ihrer Freude liegt eine stille Wahrheit. Diese darf jetzt sichtbar werden. Ihr Talent ist es, emotionale Atmosphäre zu erschaffen – Räume, in denen sich andere öffnen können. Und darin liegt Ihre ganz eigene Kunst.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich gestalte mein Leben aus dem, was mein Herz bewegt."