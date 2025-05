Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, Sie spüren jetzt besonders deutlich, wo es Sie zu sich selbst und Ihren eigenen Themen zurückzieht. Der Hexenmond öffnet Türen in Ihrer inneren Welt – zu Erinnerungen, zu alten Geschichten, zu Ihrem eigentlichen Ursprung. Es geht nicht darum, zu verweilen, sondern um die Frage: Was trägt mich wirklich? Ihre Magie liegt in der Kraft Ihrer Verwurzelung. Wenn Sie sich Ihrer Herkunft nicht länger entziehen, beginnt ein neues Gefühl von Sicherheit. Aus dieser Tiefe kann etwas Echtes wachsen – ganz ohne Show. Ihr Talent ist es, stille Autorität aus innerer Klarheit zu entwickeln. Und genau das wird in dieser Woche spürbar sichtbar.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich erkenne, was mich trägt – und stehe aufrecht in mir selbst."