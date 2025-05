Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Stier

Der Hexenmond lädt Sie ein, lieber Stier, genauer hinzuschauen, mit wem und wie Sie sich verbinden. Begegnungen mit Freunden und Unbekannten tragen in dieser Woche eine andere Tiefe – sie fordern nicht, sie berühren. Vielleicht erkennen Sie, was Sie aus alten Mustern loslassen dürfen. Ihre Magie liegt in Ihrer Präsenz, wenn Sie sich trauen, wirklich gesehen zu werden. Sie dürfen spüren, was echte Nähe ist – ohne Erwartungen, ohne Bedingungen. Beziehungen, die Ihnen Kraft geben, werden jetzt spürbar klarer. Ihr Talent besteht darin, emotionale Sicherheit mit echter Offenheit zu verbinden – ohne sich zu verschließen. Und genau das schafft neue Räume für tiefe Verbindung.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich öffne mich für Nähe, die mich stärkt."