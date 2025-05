Das Hexenmond-Horoskop ab dem 12.05.25: Sternzeichen Widder

Vielleicht spüren Sie in diesen Tagen, lieber Widder, wie sich etwas in Ihrem Inneren regt, das sich nicht benennen lässt. Der Hexenmond weckt Ahnungen, die tief gehen, und stellt Fragen, die Sie sonst gern übergehen. Es geht um Bindungen, um seelische Verträge, um das, was unter der Oberfläche wirkt. Ihre Magie liegt darin, mutig in die Tiefe zu blicken, statt an der Oberfläche zu bleiben. Gerade dort, wo Sie loslassen, entsteht Raum für etwas Echtes, Neues. Wenn Sie sich Ihren Schatten stellen, wird daraus eine ungeahnte Kraft. Ihr Talent ist es, emotionale Klarheit aus seelischer Verwirrung zu schaffen. Die Wahrheit, die Sie so erkennen, heilt nicht nur Sie selbst.

Ihr Vollmond-Mantra:

"Ich durchdringe meine Schatten – und finde darin mein Licht."