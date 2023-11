Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Krebs: So nutzen Sie den Neumond!

Liebe Krebs-Geborene, der Hexenmond bietet Ihnen die Gelegenheit, tief in die Landschaft Ihrer Gefühle einzutauchen. Der Montag bringt unerwartete Ereignisse, aber Ihre Fähigkeit, sich anzupassen, wird hier Ihr Verbündeter sein. Mittwoch könnte die Venus-Merkur-Konstellation positive Nachrichten im finanziellen Bereich bringen. Ihre natürliche Empathie wird Ihnen zugleich helfen, Beziehungen zu vertiefen. Das Mars und Neptun unterstützen am Freitag Ihre intuitive Seite: Zeit für spirituelle Reflexion. Sonne und Mars stärken am Samstag Ihre Entschlossenheit, um die Pläne, die Ihnen am Herzen liegen, voranzutreiben. Die Energie dieser Woche unterstützt Sie dabei, Ihre emotionale Stärke zu nutzen und gleichzeitig offen für Neues zu bleiben.

Artikelbild und Social Media: Collage mit mariusFM77/iStock und Astrowoche.de