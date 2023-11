Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für die Zwillinge: So nutzen Sie den Neumond!

Die Sonne-Uranus-Opposition am Montag stimuliert Ihr Interesse an neuen Themen: Bleiben Sie offen für spontane Ideen. Das Venus-Merkur-Sextil am Mittwoch ist besonders förderlich, da Merkur Ihr Herrscher ist. Dieser Tag betont Ihre kommunikative Stärke und kann kluge finanzielle Entscheidungen begünstigen. Das Mars-Trigon-Neptun am Freitag schickt Sie auf eine spirituelle Entdeckungsreise.

Nutzen Sie diese Zeit, um neue Perspektiven zu erforschen. Die Sonne-Mars-Konjunktion am Samstag stärkt Ihren Antrieb, Ihre vielfältigen Interessen voranzutreiben. Diese Woche bietet die Chance, Ihr Netzwerk zu erweitern und Ihre Pläne mit großer Klarheit zu verfolgen. Nutzen Sie die kosmische Unterstützung, um Ihre Ziele mit kreativem Denken zu erreichen.

