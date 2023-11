Das Hexenmond-Horoskop ab dem 13.11.2023 für den Löwen: So nutzen Sie den Neumond!

Der Hexenmond entfacht das Feuer Ihrer inneren Kraft und Entschlossenheit. Am Montag eröffnen sich unerwartete Möglichkeiten: Selbstbewusst, wie Sie sind, lieber Löwe, werden Sie diese Chancen mutig ergreifen. Die Venus und Merkur schenken Ihnen am Mittwoch Augenblicke liebevoller Kommunikation. Beste Voraussetzungen für ein Rendezvous. Der Mars-Trigon-Neptun am Freitag öffnet die Tür zu spiritueller Einsicht. Ihre leidenschaftliche Energie gepaart mit der sanften Neptun-Kraft kann Wunder wirken. Am Samstag verbindet sich Ihre Herrscherin Sonne mit Mars und treibt Ihr Energieniveau in die Höhe. Jetzt heißt es, Ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Diese Woche unterstützt Sie dabei, Ihre Ziele mit neuem Schwung und Optimismus zu verfolgen.

