Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Krebse ihr volles Potenzial!

Normalerweise suchen Sie, lieber Krebs, in der Skorpionzeit den Rückzug und die Geborgenheit. Doch dieses Jahr bringen die Sterne eine frische Dynamik in Ihr Leben, die Sie dazu ermutigt, Ihre Komfortzone zu verlassen und 2024 mit einem großen Erfolg abzuschließen. Das kraftvolle Sonne-Neptun-Trigon erweckt in Ihnen den Wunsch, beruflich größer zu denken, als Sie es sich bisher vorstellen konnten. Dies gibt Ihnen den Mut, Ihre Vorgesetzten zu beeindrucken und neue Chancen zu ergreifen. Pluto im Wassermann unterstützt Sie dabei, Ihre langfristigen Pläne strategisch umzusetzen, sowohl beruflich als auch in Ihren Beziehungen. Jetzt ist die Zeit, klare Entscheidungen zu treffen, wer Sie auf Ihrem Weg begleiten soll.

Jetzt aktuell: Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Krebs

Ihr Mantra:

„Ich erschaffe, was ich in mein Leben ziehe.“