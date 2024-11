Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Löwen ihr volles Potenzial!

Der Eintritt von Pluto in Ihr Gegenzeichen Wassermann verspricht Ihnen, lieber Löwe, eine magische Woche. Mit dem unterstützenden Einfluss von Sonne und Neptun treten die Sorgen der letzten Monate in den Hintergrund. Mars in Ihrem Zeichen verstärkt Ihre Tatkraft und schenkt Ihnen die nötige Energie, um Ihren Alltag und Ihre Ziele mit neuem Schwung anzugehen. Jetzt ist die ideale Zeit, um frische Pläne zu schmieden, ob in der Liebe oder im Beruf. Die Entscheidungen, die Sie treffen, werden Ihnen auch im kommenden Jahr kräftigen Rückenwind geben. Was für ein Neustart, wenn Sie den Mut haben, an sich und Ihre Visionen zu glauben!

Jetzt aktuell: Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Löwe

Ihr Mantra:

„Ich spüre, dass mein Kraftpotenzial nun voll zum Ausdruck kommen möchte. Leidenschaft und Lust tragen mich durchs Leben.“