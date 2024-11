Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Fische ihr volles Potenzial!

2024 war in der Tat ein anspruchsvolles Jahr für Sie, lieber Fisch. Der strenge Saturn hat Sie unermüdlich dazu angetrieben, Ihre tiefsten Sehnsüchte in die Tat umzusetzen. Das war ganz schön anstrengend. Doch kurz vor Jahresende, zum kraftvollen Neptun-Sonne-Trigon, dürfen Sie endlich den wohlverdienten Lohn dieser magischen Arbeit einstreichen. Mit dem Eintritt der Sonne in den Schützen werden Sie zudem auf einer spirituellen Ebene zu Höchstleistungen angeregt. Je mehr Sie Ihrer inneren Führung vertrauen, desto stärker profitieren Sie von der magischen Zeit der Raunächte – sowohl in der Liebe als auch im Beruf.

Jetzt aktuell: Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Fische

Ihr Mantra:

„Ich spüre, dass meine innere Stimme eine neue Form annimmt. Ich vertraue ihr und öffne mich neuen Lernerfahrungen.“