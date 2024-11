Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Sie Ihr volles Potenzial!

Am Dienstag, wenn die Sonne ein kraftvolles Trigon zum Fische-Neptun bildet, wird Ihre Fähigkeit zu fühlen und intuitiv zu handeln besonders gestärkt. Diese Konstellation lässt Sie tiefer in die spirituelle Welt eintauchen und ermöglicht es Ihnen, Vorahnungen und Eingebungen in den Alltag zu integrieren. Es ist, als ob Ihnen die Sterne eine magische Brücke bauen, die Sie von negativen Einflüssen befreit und in Einklang mit Ihrem inneren Wissen bringt. Achten Sie auf die Zeichen des Universums und vertrauen Sie Ihrer Intuition – sie wird Ihnen genau zeigen, welchen Weg Sie einschlagen sollten. Nicht nur auf der emotionalen und spirituellen Ebene sind die Sterne dieser Woche besonders bedeutsam, auch in finanziellen Fragen bringen sie klare Vorzeichen.

Der Beginn der Woche, insbesondere die Merkur-Jupiter-Opposition am 18. November, bietet eine glückliche Fügung, was berufliche Entscheidungen und finanzielle Angelegenheiten betrifft. Jetzt heißt es, strategisch zu handeln und mutige Schritte zu wagen. Wer bisher gezögert hat, einen neuen Job anzutreten oder eine Investition zu tätigen, wird feststellen, dass die Sterne besonders günstig für Wachstum und Erfolg stehen.

Ein weiterer Höhepunkt der Woche ist der Eintritt von Pluto in das zukunftsorientierte Wassermann-Zeichen am Dienstagabend. Plutos Kraft wirkt besonders auf langfristige Ziele und zeigt, wie Sie Ihre Zukunft gestalten können.