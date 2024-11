Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Stiere ihr volles Potenzial!

Sie sind bekannt für Ihre bodenständige Natur, lieber Stier, aber diese Woche bringt Sie in Kontakt mit einer tiefen, spirituellen Ebene. Das kraftvolle Sonne/Neptun-Trigon schenkt Ihnen die Fähigkeit, über das Gewohnte hinauszublicken und sich auf das Wesentliche in Sachen Liebe und Finanzen zu konzentrieren. Während Pluto Ihre Kreativität ankurbelt, erkennen Sie neue Möglichkeiten, wie Sie Ihre Träume verwirklichen können. Lassen Sie sich von diesen Konstellationen inspirieren und nutzen Sie die himmlische Unterstützung, um langfristige Pläne zu schmieden. Ihre Weitsicht wird Ihnen schon bald den richtigen Weg aufzeigen, um im Jahr 2025 sowohl in der Liebe als auch im Beruf erfolgreich zu sein.

Ihr Mantra:

„Ich werde zur richtigen Zeit an die richtige Stelle geführt.“