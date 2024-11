Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Waagen ihr volles Potenzial!

Die Begegnung der strahlenden Sonne mit dem träumerischen Neptun bringt magische Farben in Ihre sonst so geregelte Alltagswelt, liebe Waage. Diese Konstellation kann einerseits zu positiven Veränderungen im beruflichen Bereich führen, indem sie Sie inspiriert und neue Wege eröffnet. Andererseits belebt sie Ihr Liebesleben und sorgt für mehr Leidenschaft und Nähe. Nutzen Sie die anstehende Woche, um den Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, näher zu kommen. Pluto schenkt Ihnen nun zusätzlich die nötige Kraft, um mit Ihrem natürlichen Charme jedes Herz zu erobern. Auch Venus, Ihre Herrscherin, hilft Ihnen dabei, realitätsferne Träume hinter sich zu lassen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – sowohl in der Liebe als auch im Beruf.

Ihr Mantra:

„Ich folge den Eingebungen meiner inneren Stimme.“