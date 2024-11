Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Jungfrauen ihr volles Potenzial!

Unter dem Einfluss von Saturn in den Fischen, liebe Jungfrau, rückt die Liebe auch in diesem Jahr stark in den Fokus. Nicht alles lief glatt, doch jetzt bringt die Begegnung von Sonne und Neptun frischen Wind in Ihre Partnerschaft. Diese Konstellation schenkt Ihnen Selbstbewusstsein und Klarheit, besonders in den kommenden Tagen. Sie erkennen deutlich, was Sie wirklich in einer Beziehung brauchen und welche Erwartungen Sie haben. Ihre Intuition wird unglaublich gestärkt, und das gibt Ihnen den Mut, sich in allen Lebensbereichen klar zu positionieren und Ihre Ansprüche in die Realität umzusetzen.

Jetzt aktuell: Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Jungfrau

Ihr Mantra:

„Ich spüre, dass mein Wille Berge versetzt. Ich stehe zu dem, was ich will, übernehme Verantwortung und handle autark.“