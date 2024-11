Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Wassermänner ihr volles Potenzial!

Nun ist es soweit, lieber Wassermann, Pluto betritt Ihr Zeichen und bringt eine Phase intensiver Veränderung mit sich. Die kommenden Tage bieten die ideale Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten. Nutzen Sie die magische Energie dieser Woche, um alten Groll loszulassen und Ihre Pläne für das kommende Jahr zu konkretisieren.

Was in den letzten Monaten noch nicht in Gang kam, wird jetzt beste Chancen haben, erfolgreich umgesetzt zu werden. Bleiben Sie dabei gelassen und sorgen Sie für Frieden in Ihrem Umfeld. Versöhnliche Gespräche mit Menschen, die Ihnen zuletzt das Leben schwer gemacht haben, können jetzt Wunder bewirken.

Jetzt aktuell: Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Wassermann

Ihr Mantra:

„Ich lasse negative Gefühle hinter mir und bereite mich auf mein Erfolgsjahr 2024 vor!“