Das Horoskop der geheimen Kräfte ab dem 18.11.2024: So entfalten Steinböcke ihr volles Potenzial!

Lieber Steinbock, für Ihre nüchterne und sachliche Betrachtung der Welt sind Sie nur allzu bekannt. Doch wenn Pluto nach langer Zeit nun Ihr Zeichen verlässt und die Sonne auf Neptun trifft, werden auch Sie von unerwarteten Sehnsüchten erfasst. Lassen Sie diese Gefühle zu, denn je mehr Sie sich ihnen öffnen, desto leichter können Sie in dieser mystischen Zeit zwischen den Jahren Ihre Berufung entdecken und neue Liebe finden. Der Wechsel der Sonne in den Schützen weckt zudem ungeahnte Ambitionen in Ihnen. Auch ein pragmatischer Geist wie Sie darf große Träume hegen und sie in die Tat umsetzen. Viel Erfolg dabei!

Jetzt aktuell: Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Steinbock

Ihr Mantra:

„Ich fühle, dass meine Seele nach Selbstbestimmung drängt. Ich ergreife die Initiative und setze auf Sieg.“