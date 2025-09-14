Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Stier
Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für Stiere!
Für Sie, lieber Stier, geht es jetzt darum, Ihre Talente neu zu bewerten. Merkur macht Sie aufmerksam auf Fähigkeiten, die Sie bisher kaum genutzt haben, und Uranus fordert, dass Sie diese endlich einsetzen. Plötzlich merken Sie, dass das, was Ihnen leichtfällt, anderen viel wert ist. Der Mond schenkt Ihnen den Mut, eine festgefahrene Situation loszulassen und Vertrauen in etwas Neues zu setzen. Sie erkennen: Sicherheit entsteht nicht durch Festhalten, sondern durch Bewegung. Gerade jetzt können Sie einen Weg einschlagen, der langfristig Wohlstand verspricht. Es wird leichter, auch über Geld zu sprechen, ohne Scham oder Angst. Lassen Sie Ihre Stärken strahlen.
Ihr Merkur-Mantra:
„Mein Talent ist mein größter Reichtum.“