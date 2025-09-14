Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Zwillinge

Liebe Zwillinge, Sie brauchen Abwechslung und das gilt auch für Ihre Finanzen. Ihr Herrscher Merkur zeigt Ihnen jetzt, wo Sie bisher ungenutzte Chancen liegen lassen. Und Uranus bringt eine überraschende Begegnung, die Sie auf eine neue Spur führt. Der Mond hilft Ihnen, Altes abzuschließen, sei es ein Streit ums Geld oder eine alte Rechnung, die Ihnen innerlich noch zu schaffen macht. Plötzlich ist der Kopf frei für frische Ideen. Sie spüren, dass Ihre Kreativität nicht nur Spielerei ist, sondern Sie wirklich voranbringen kann. Verwechseln Sie Schnelligkeit nicht mit Unüberlegtheit... Gerade jetzt lohnt es sich, eine klare Linie zu finden. Und dann dürfen Sie spüren, wie das Leben sich leichter anfühlt.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich vertraue meiner Kreativität – sie bringt mir Gewinn.“