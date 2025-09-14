präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Thema der Woche

Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Widder

Astrowoche - Foto: Astrowoche / Pabel Moewig Verlag KG
Redaktion Astrowoche
Aus der Serie: Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für Widder!

2 / 13
Collage mit wowinside / AdobeStock und astrowoche.de
Foto: Sternzeichen Widder vor einer rötlichen Galaxie
Auf Pinterest merken

Lieber Widder, Sie wittern gerade besonders, dass Geld nicht nur eine Frage von Arbeit ist, sondern auch von Mut. Merkur zeigt Ihnen, wie Sie mit klaren Worten bisher verschlossene Türen öffnen. Uranus schenkt Ihnen den Einfall, der plötzlich alles verändern kann – vielleicht ein überraschendes Angebot? Der Neumond hilft Ihnen, Unsicherheiten abzuschütteln, die Sie bisher zurückgehalten haben. Statt Druck entsteht Leichtigkeit. Sie erkennen, dass Sie nicht alles allein tragen müssen und dass Unterstützung kommt, wenn Sie sich trauen, danach zu fragen. Diese Woche kann so zu einem Wendepunkt in Ihrer finanziellen Geschichte werden. Vertrauen Sie darauf, dass das Leben es gut mit Ihnen meint.

Ihr Merkur-Mantra:

„Ich öffne mich für Ideen, die mein Leben bereichern.“

Video Platzhalter
Video: Glutamat
Zurück
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!
Weiter
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Sternzeichen Stier
Seite
NewsThema der WocheHoroskope
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Galaxie leuchtet in rot mit einem großen Planeten im Hintergrund - Foto: wowinside / AdobeStock und AdobeFirefly (generiert mit KI)
Thema der Woche
Das Horoskop der goldenen Aussichten ab dem 15.09.2025: Diese Sterne bringen uns jetzt Glück!

Merkur und seine kosmischen Helfer bringen Ihnen ab dem 15.09.25 großes Glück. Goldene Aussichten für alle 12 Sternzeichen!

Gelber leuchtender Sternzeichenkreis schwebt vor Wolken - Foto: rawintanpin/iStock
Die Sterne der Woche
Diese 3 Sternzeichen erleben in der Woche ab dem 15.09.25 eine wunderbare Glückssträhne!

Die Woche ab dem 15. September wird für drei Sternzeichen fantastisch, denn die Sterne bringen Liebe, Glück und Erfolg.

Verschiedene Edelsteine in unterschiedlichen Farben - Foto: Adobe Stock/Kateryna Kordubailo (generiert mit KI)
Welcher Edelstein bringt Ihnen Glück?
Steine der Sternzeichen: Edelsteine nach Dekaden, Ausgleichssteine und ihre Wirkung

Jedes Sternzeichen hat seinen ganz persönlichen Edelstein, von dem es besonders profitiert. Lesen Sie jetzt, welcher es für Sie ist, und wie Ihnen Ihr Ausgleichsstein zusätzlich helfen kann.

Symbolbild von Venus und Mars, die sich in einer Traum-Wolken-Welt treffen - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Sextil sorgt für Liebesglück
Das Venus-Mars-Sextil am 16.09.25 weckt in diesen 3 Sternzeichen neue Leidenschaft & Verbundenheit

Das harmonische Venus-Mars-Sextil am 16. September 2025 beschert diesen 3 Sternzeichen außergewöhnliche Liebeschancen!

Pinkfarbener Horoskopkreis umgeben von Wolken - Foto: Surasak Suwanmake/iStock
Die Sterne fürs Wochenende
Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 13.09.2025 dank Merkur & Jupiter ein fantastisches Wochenende!

Am Wochenende ab dem 13. September dürfen sich drei Sternzeichen auf eine glückliche und schwungvolle Zeit freuen.