Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Jungfrau

Sie spüren deutlicher als sonst, was funktioniert – und was einfach nicht mehr zu Ihnen passt. Merkur und Jupiter schärfen Ihren Blick für Details, geben aber zugleich den Mut, auch einmal loszulassen, was sich überlebt hat. In beruflichen Fragen punkten Sie mit klarem Verstand, Erfahrung, Gewissenhaftigkeit und dem Blick fürs Wesentliche. Finanziell zahlt sich aus, was langfristig geplant ist – nicht, was schnelle Gewinne verspricht. In der Liebe wirken Venus und Pluto wie ein innerer Spiegel: Was Sie an anderen stört, kann ein Hinweis auf eigene Bedürfnisse sein. Seien Sie freundlich mit sich. Geben Sie sich die Erlaubnis, auch unperfekt zu sein – und trotzdem vollkommen liebenswert.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich erlaube mir, loszulassen und in meinem natürlichen Maß Fülle zu empfangen."