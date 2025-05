Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Löwe

Sie lieben es, zu strahlen – und jetzt haben Sie allen Grund dazu. Merkur und Jupiter stärken Ihre Ausstrahlung, Ihre Stimme wird gehört, Ihr Selbstvertrauen wächst. Diese Woche ist ideal, um sich zu zeigen, neue Vorhaben zu starten oder eine lang gehegte Idee auf den Weg zu bringen. In finanziellen Fragen erkennen Sie, worauf es wirklich ankommt. Vielleicht entdecken Sie auch einen verborgenen Wert in sich selbst, den Sie bislang unterschätzt haben. Venus und Pluto führen Sie in der Liebe zu mehr Tiefe: Was nur Schein war, tritt in den Hintergrund – das Echte gewinnt. Erlauben Sie sich, gesehen zu werden, wie Sie wirklich sind – ohne Maske, ohne Rolle. Denn genau das ist Ihre größte Kraft.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich erkenne meinen wahren Wert und öffne mich für die Liebe, die mich sieht."