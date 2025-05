Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Waage

Sie sehnen sich nach Harmonie – und finden sie jetzt vor allem in der ehrlichen Auseinandersetzung. Merkur und Jupiter unterstützen Sie darin, Ihre Werte klar zu benennen und in Gesprächen auf den Punkt zu kommen. In beruflichen Kontexten überzeugen Sie mit diplomatischem Feingefühl und kluger Vermittlung. Finanzielle Entscheidungen fallen leichter, wenn Sie sich mit anderen austauschen. Venus und Pluto fordern emotionale Tiefe: Was in Beziehungen unausgesprochen blieb, drängt jetzt an die Oberfläche. Sprechen Sie aus, was Sie bewegt. Und hören Sie hin, wenn andere es tun. Frieden beginnt oft mit einem ehrlichen Satz. Doch dieser Mut wird belohnt. In der Wahrheit liegt Ihre größte Balance.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich finde Frieden in der Klarheit und empfange, was mir in Liebe zusteht."