Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Krebs

Diese Woche bringt Sie in Kontakt mit Ihren tiefsten Bedürfnissen. Merkur und Jupiter helfen Ihnen dabei, auch im Alltag mehr Raum für emotionale Sicherheit und echtes Wohlgefühl zu schaffen. Sie spüren klarer, was Sie nährt – und was Sie erschöpft. In finanziellen Angelegenheiten dürfen Sie jetzt auf Ihr Bauchgefühl hören: Was sich stimmig anfühlt, ist meist auch richtig. In der Liebe kommt es nicht auf große Worte an, sondern auf stille Gesten der Verbundenheit. Venus und Pluto lassen Sie hinter die Fassaden blicken – bei anderen, aber auch bei sich selbst. Vertrauen Sie Ihrer Intuition. Lassen Sie los, was Ihnen nicht mehr guttut – und laden Sie das ein, was Ihre Seele wachsen lässt.

Ihr Mantra der Entwicklung:

"Ich ehre meine Gefühle und öffne mich für das, was mich wirklich nährt."