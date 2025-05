Das Horoskop der großen Lebensentscheidung ab dem 05.05.2025: Sternzeichen Schütze

Sie sind ein Mensch der Visionen – und in dieser Woche leuchten Ihre inneren Bilder besonders hell. Merkur und Jupiter schenken Ihnen inspirierende Ideen und die Fähigkeit, diese auch umzusetzen. Es lohnt sich, groß zu denken und dabei die Realität im Blick zu behalten. Gerade in finanziellen Fragen ist Ihr Optimismus ein Vorteil – solange Sie sich nicht zu riskanten Entscheidungen verleiten lassen. In der Liebe zeigt sich, wie wichtig gemeinsame Werte sind. Venus und Pluto laden zu tiefen Gesprächen ein, in denen sich Vertrauen entfalten kann. Öffnen Sie sich für neue Perspektiven – auf sich selbst und auf andere. Ihre Zukunft beginnt mit einem starken Ja zu Ihrer inneren Wahrheit.

Mantra der Entwicklung:

"Ich öffne mich mutig für neue Wege und empfange die Fülle, die mir das Leben schenkt."